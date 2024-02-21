Akşam yemeğine farklı lezzetler arayanlara: Tavuklu Burrito!

Akşam yemeği için hep aynı lezzetleri yapmaktan sıkılanlar farklı lezzet arayışına girebiliyor. Günlük koşuşturmacanın sonunda hazırlanabilecek pratik ve lezzetli Burrito tarifi ile damamklarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte Tavuklu Burrito tarifi..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:40
Akşam yemeğine farklı lezzetler arayanlara: Tavuklu Burrito!
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Akşam yemeği için hazırlaması kolay ve değişik tarifler arayanları sevindirecek bir tarif... Pratik Tavuklu Burrito tarifi ile akşam yemeklerinde sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte lezziz Tavuklu Burrito tarifi...

MALZEMER

1 büyük kırmızı biber

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1 çay kaşığı kimyon tohumu

2-3 çay kaşığı toz biber

400g kutu siyah fasulye

198g tatlı mısır

1 yemek kaşığı domates püresi

1 büyük diş sarımsak

220g pişmiş pirinç

300g pişmiş tavuk

15g kişniş

2 küçük avokado

1 misket limonu

4 büyük kepekli tortilla dürüm

YAPIMI

Yağ büyük bir tavada ısıtıLIR ve biberler üstü kapalı olarak kısık ateşte yumuşayana kadar 10 dakika pişirilir.

Baharatlar başka bir tavada kısık ateşte kokusu çıkana kadar 2-3 dakika hafifçe kavrulur, ardından fasulyeler suyuyla birlikte, tatlı mısır, domates püresi ve sarımsak eklenir. İyice karıştırılır ve karışımın fokurdaması için ateş orta seviyeye getirilir, ardından pirinç, tavuk ve kişniş ilave edilir. 3-4 dakika pişirilir. 

Avokado bir kasede limon suyuyla karıştırılır. Lavaşın üzerine pirinç eklenir. Üzerine hazırlanan malzemeler eklenir, ardından lavaşın her iki ucundan katlayarak dolgu içine alınır ve sıkıca sarılır. Biberlerin pişirildiği tavada, dikiş tarafı aşağı gelecek şekilde koyulur ve hafifçe kızarması için her iki tarafı da kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika pişirilir.


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