Hint mutfağının lezzetli atıştırmalığı: Pani Puri tarifi...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 20:17

Güncelleme: 20.02.2024 - 20:17

Pani Puri, Hint mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir ve her bir lokmasıyla bir lezzet yolculuğuna çıkarır. Sokak satıcılarının ustalıkla hazırladığı bu atıştırmalık, Hindistan'ın dört bir yanında ve dünya genelinde lezzet tutkunlarının favorisi haline gelmiştir. Pani Puri'nin gizemi, iç harçlarının çeşitliliğinde ve üzerine dökülen taze sosların yoğunluğunda yatar. Bu atıştırmalık, Hint mutfağının renkli sokaklarında gezinirken veya evde keyifli bir akşam yemeği partisinde deneyimlenmesi gereken bir lezzettir. Peki Hint mutfağının sevilen lezzetlerinden olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte Pani Puri tarifi...

PANI PURI TARİFİ

Malzemeler:

Harç için:

3 adet patates

1 adet soğan

5 dal taze kişniş

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Hamuru için:

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvıyağı

1 çay kaşığı karbonat

Yarım su bardağı sıcak su

Sos için:

1 yemek kaşığı demirhindi püresi

1 su bardağı su

2 kaşık şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

İlk olarak patatesleri haşlamaya bırakın.

Hamur yapımı ile tarife devam edin. Malzemelerin tamamını bir karıştırma kabına alın ve kıvam alana kadar yoğurun.

Üzerini bir bez ile kapatarak 15-20 dakika dinlendirin.

Tezgah üzerinde açın ve bardak ağızı ile yuvarlaklar kesin.

Bir tava da sıvı yağı kızdırın ve arkalı önlü hamurları kızartın.

Haşlanan patatesleri dilimlere bölün ve bir kaba alın.

Soğanları küçük küçük doğrayın ve haşlanan patateslerin içerisine atın.

Kişnişleri ince ince doğrayın ve ilave edin.

Baharatları ve nohutu ekleyerek karıştırın.

Bir spatula yardımı ile biraz ezebilirsiniz.

Sos için olan malzemeler su içerinde açılarak karıştırılır ve bir tabağa alınır.

Kızaran hamurlara parmak ile delikler açılır.

İçerisine harç yerleştirilir, sosun içine batırarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!