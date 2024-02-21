Lezzetli ve besleyici: Bir bardağı ile doyacağınız 5 sağlıklı ve pratik içecek tarifi...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:03

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:03

Günün başlangıcında uzun ve keyifli bir kahvaltı yapmak herkesin arzusudur, ancak yoğun zaman baskısı altında, bu lüksü yaşamak genellikle mümkün olmaz. Özellikle okula veya işe yetişmek için acele edenler için, kahvaltı hazırlığına yeterli zaman ayırmak zordur. Bu durumda, kısa sürede hazırlanabilen ve pratik kahvaltı seçenekleri tercih edilir. Peki kahvaltı yerine tüketebileceğiniz lezzetli ve besleyici içecekler nelerdir? İşte bir bardağı ile doyacağınız 5 sağlıklı ve pratik içecek tarifi...

1. HAVUÇLU VE PORTAKALLI SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

5 büyük dilim portakal

1 ufak boy elma (kabuksuz)

1 ufak boy havuç

Yarım çay kaşığı zerdeçal

250 ml su

6 küp buz

Yapılışı:

Havucun kabuğunu soyduktan sonra ufak parçalara ayırın. Kabuksuz elmanın çekirdeklerini temizleyin ve küp küp doğrayın.

Portakal, havuç, elma ve yarım çay kaşığı zerdeçalı miksere ekleyin. 250 ml su ve buz küplerini ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserden geçirin. Havucun iyice parçalanabilmesi için ara ara durarak 4-5 dakika mikserden geçirmeniz tavsiye edilir.

Afiyet olsun!

2. KAKAOLU VE FISTIK EZMELİ SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi (şekersiz ve katkısız)

1/2 adet dondurulmuş muz

1 su bardağı süt (200 ml)

Yapılışı:

Yulaf ezmesi, kakao, fıstık ezmesi ve balı blender haznenize ekleyip hafifçe karıştırın.

Üzerine süt ve muzu koyun.

Ardından 1 dakika kadar blenderda çekin.

Bardağa veya kaseye aktararak tüketin.

Afiyet olsun!

3. MUZLU VE BADEMLİ SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf

8 adet badem

Yarım çay kaşığı toz tarçın

1 adet muz

1 su bardağı süt

Yapılışı:

Muzu soyup iri iri dilimleyin.

Ardından tüm malzemeleri blendera ekleyin.

Hepsini pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Afiyet olsun!

4. KAHVELİ VE YULAFLI SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

1 fincan espresso ya da bir fincan granül kahve

1 çay bardağı süt

1/2 adet muz

3 tatlı kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

8 adet buz küpü

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera alın.

Pürüzsüz kıvam elde edene dek karıştırın.

Afiyet olsun!

5. YEŞİL ÇAYLI SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 su bardağı sıcak su

1 adet muz

5 küp buz

Yapılışı:

Çay süzgecine aldığınız yeşil çayı, sıcak suda demleyin.

Soğuması için bir kenarda bekletin.

Muzu minik küpler halinde doğrayın.

Soğuttuğunuz yeşil çay ve doğranmış muzu blendera ekleyin.

Buz küplerini de ilave ettikten sonra tüm malzemeyi blenderda karıştırın.

Bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!