Sağlığın lezzetle buluşması: Pratik mercimek çorbası tarifi
İç ısıtan, doyurucu ve sağlıklı bir seçenek olan mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan bu çorba, bol miktarda lif ve protein içermesiyle enerji dolu bir öğün sunar.
Mercimek çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve besleyici çorbalarından biridir. Kırmızı veya yeşil mercimek, soğan, havuç, domates ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem lezzetli hem de besleyicidir. Ayrıca, içerdiği yüksek lif ve protein sayesinde tok tutar ve sağlık açısından da oldukça faydalıdır. İşte pratik mercimek çorbası tarifi...
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 7 su bardağı sıcak su (1400 ml)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı kimyon
Sosu için;
- 50 g tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- Yapılış
- Kolay mercimek çorbası için ocağa aldığımız uygun bir tencereye kırmızı mercimeği, bir kaç parçaya böldüğümüz soğanı ve yıkadığımız pirinci alalım. Biz mercimek çorbasını havuçsuz hazırladık ancak siz dilerseniz havuç kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
- Üzerine sıcak suyu ekleyelim ve ocağı açarak mercimekler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım.
- Mercimekler yumuşadıktan sonra çorbamızı şöyle bir karıştıralım ve üzerine tuzu ve kimyonu ekleyerek blenderdan geçirelim.
- Pürüzsüz bir kıvam alan çorbamızın üzerine gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.
- Sosu için tavaya tereyağını alarak eritelim. Yağ eridikten sonra üzerine pul biberi ekleyelim ve kavuralım.
- Toz kırmızı biberi de ekleyerek kavurmaya devam edelim.
- Hazırladığımız tereyağlı sosu çorbamızın üzerine gezdirelim ve güzelce karıştıralım.
- Yapımı oldukça basit mercimek çorbamız servise hazır.
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