Sağlığın lezzetle buluşması: Pratik mercimek çorbası tarifi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:19

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:19

Mercimek çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve besleyici çorbalarından biridir. Kırmızı veya yeşil mercimek, soğan, havuç, domates ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem lezzetli hem de besleyicidir. Ayrıca, içerdiği yüksek lif ve protein sayesinde tok tutar ve sağlık açısından da oldukça faydalıdır. İşte pratik mercimek çorbası tarifi...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı pirinç

7 su bardağı sıcak su (1400 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Sosu için;

50 g tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış