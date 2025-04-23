Akşam yemeğine farklı ve lezzetli bir alternatif: Tavuklu lazanya tarifi

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:14

Klasik lazanyayı seven ama farklı bir lezzet arayanlar için tavuklu lazanya mükemmel bir alternatiftir. Kıymalı lazanyadan daha hafif olan bu tarif, tavuk etiyle hem protein açısından zengindir hem de sebzelerle birleştiğinde çok daha dengeli bir öğün haline gelir. Akşam yemeklerinde misafirlerinize sunabileceğiniz ya da ailenizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz bu tarif, fırından çıktığında tüm mutfağı saran mis gibi kokusuyla iştah kabartır. Peki, akşam yemeğine farklı ve lezzetli bir alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz tavuklu lazanya tarifi...

TAVUKLU LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

400 gram tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik, pul biber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Diğer:

9–10 adet lazanya yaprağı

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırın kabı için tereyağı

TAVUKLU LAZANYA YAPILIŞI

Bir tavaya zeytinyağını alın ve ince doğranmış soğanları kavurun.

Ardından sarımsağı ve tavuk etini ekleyerek suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. En son domates ve salçayı ilave edin.

Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin.

Karışım suyunu çekip yoğun bir harç haline gelince ocaktan alın.

Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpıcıyla karıştırın.

Kıvam alıp kaynadığında tuz, karabiber ve muskatla tatlandırarak ocaktan alın.

Fırın kabını tereyağı ile yağlayın.

İlk katı lazanya yapraklarıyla kaplayın.

Üzerine önce tavuklu harçtan sonra da beşamel sostan gezdirin.

Bu işlemi kat kat olacak şekilde tekrarlayın.

En üste sadece beşamel sos sürün ve kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Peynirler kızarıp lazanya yumuşadığında fırından alın.

Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Yanında taze yeşilliklerden oluşan bir salata ve yoğurtla servis ederek hafif ve dengeli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!