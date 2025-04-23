Kahvaltı sofralarına pratik ve sağlıklı bir dokunuş: Sebzeli muffin tarifi
Güne enerjik başlamak ya da öğle atıştırmalarınızı sağlıklı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız sebzeli muffin tarifi tam size göre. Peki, kahvaltı sofralarına pratik ve sağlıklı bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes sebzeli muffin tarifi...
Kahvaltılarda, atıştırmalık saatlerinde veya besleyici bir öğün alternatifi arayışında olanlar için sebzeli muffin harika bir seçenek! İçeriğindeki sebzelerle hem sağlık dolu hem de oldukça doyurucu olan bu tarif, özellikle çocuklara sebze yedirmekte zorlananlar için de birebir. Üstelik hazırlanışı da oldukça pratiktir. Peki, kahvaltı sofralarına pratik ve sağlıklı bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes sebzeli muffin tarifi...
SEBZELİ MUFFIN TARİFİ
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 adet rendelenmiş havuç
1 küçük kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
4-5 dal taze soğan (ince doğranmış)
Yarım su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Birkaç dal maydanoz (isteğe bağlı, ince kıyılmış)
SEBZELİ MUFFIN YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Muffin kalıplarını yağlayın ya da kağıt muffin kapları kullanın.
Geniş bir kapta yumurtaları çırpın.
Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
Un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi eleyerek sıvı karışıma ekleyin.
Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Rendelenmiş havuç, suyu sıkılmış kabak, doğranmış soğan ve arzuya göre peynir ile maydanozu hamura ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar, üzerleri altın sarısı renk alana kadar pişirin.
Sebzeli muffinler ılık olarak servis edildiğinde en lezzetli halini alır.
Yanına taze sıkılmış meyve suyu ile sağlıklı bir kahvaltı menüsü oluşturabilirsiniz.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama
- Meteoroloji 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- İtalyanlar, Osimhen transferini duyurdu