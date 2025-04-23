Kahvaltının yıldızı: Yağ çekmeyen halka pişi tarifi

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:48

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:48

Hafta sonu kahvaltılarında sofraların baş tacı olacak bir tarifle geldik. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve en önemlisi asla yağ çekmeyen halka pişi! Bu tarif hem mideyi yormaz hem de mutfakta fazla zaman harcamadan nefis bir lezzet sunar.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Un, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu bir kapta yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru 10 dakika dinlendirin.

Hamurdan bezeler koparıp ince uzun şeritler haline getirin, uçlarını birleştirip halka şekli verin.

Kızgın ama çok yüksek ısıda olmayan yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Havlu kağıt serili tabağa alarak fazla yağı süzdürün ve sıcak servis yapın.

Bu tarif sayesinde pişileriniz ne içi hamur kalır ne de yağa bulanır. Üstelik sade, peynirli ya da reçelle mükemmel uyum sağlar!