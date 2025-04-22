İtalyan mutfağının bilinmeyen lezzeti: Kaşarlı polenta tarifi

Mısır unu ile yapılan ve peynirle taçlandırılan polenta, İtalya'nın rustik mutfağından gelen, hem sade hem de doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kaşarlı polenta tarifi!

İtalyan mutfağının bilinmeyen lezzeti: Kaşarlı polenta tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 21:54

İtalyan mutfağı yalnızca makarna ve pizzadan ibaret değil; kırsal bölgelerde köklü bir geleneğe sahip olan polenta da bu zengin kültürün en sevilen lezzetlerinden biri. Mısır unu ile hazırlanan bu sıcak ve kremsi yemek, özellikle kaşar gibi eriyen peynirlerle birleşince adeta damakta şölen yaratıyor. 

KAŞARLI POLENTA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı mısır unu 
  • 4 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • İsteğe bağlı: 1/4 su bardağı süt veya krema (daha kremamsı bir yapı için)

Yapılışı:

  1. Suyu kaynatın: Geniş bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuz ve tereyağını ekleyin.
  2. Mısır ununu ekleyin: Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Mısır ununu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Topaklanmaması için hızlı ve sürekli karıştırmak çok önemli.
  3. Pişirin: Polentayı kısık ateşte 20-25 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Koyu ve kremsi bir kıvam aldığında ocaktan alın. (Dilerseniz bu aşamada süt veya krema da ekleyebilirsiniz.)
  4. Peyniri ekleyin: Ocaktan aldıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin ve peynir tamamen eriyene kadar güzelce karıştırın.
  5. Servis yapın: Sıcak olarak tabaklara alın. İsterseniz üzerine ekstra kaşar rendesi serpebilir ya da taze kekik gibi İtalyan otlarıyla süsleyebilirsiniz.

Etiketler: #Polenta tarifi #italyan mutfağı #italyan

İlgili Haberler

Sokak lezzetini evinize yaşayın: Evde simit tarifi

Sokak lezzetini evinize yaşayın: Evde simit tarifi
Renkli sebzelerle pratik bir lezzet şöleni: Sebzeli tavuk sote tarifi

Renkli sebzelerle pratik bir lezzet şöleni: Sebzeli tavuk sote tarifi
Mutfağın en kolay tatlısı: 3 malzemeli soğuk pasta tarifi

Mutfağın en kolay tatlısı: 3 malzemeli soğuk pasta tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler