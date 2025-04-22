İtalyan mutfağının bilinmeyen lezzeti: Kaşarlı polenta tarifi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 21:54

Güncelleme: 22.04.2025 - 21:54

İtalyan mutfağı yalnızca makarna ve pizzadan ibaret değil; kırsal bölgelerde köklü bir geleneğe sahip olan polenta da bu zengin kültürün en sevilen lezzetlerinden biri. Mısır unu ile hazırlanan bu sıcak ve kremsi yemek, özellikle kaşar gibi eriyen peynirlerle birleşince adeta damakta şölen yaratıyor.

KAŞARLI POLENTA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı mısır unu

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İsteğe bağlı: 1/4 su bardağı süt veya krema (daha kremamsı bir yapı için)

Yapılışı: