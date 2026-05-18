Akşam yemeğine hafif ve doyurucu dokunuş: Tavuklu karnabahar graten tarifi

18.05.2026 17:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Tavuk ve karnabaharın fırında kaşar peyniriyle buluştuğu tavuklu karnabahar graten, hem hafif hem de doyurucu yapısıyla sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir ana yemektir. İşte enfes tadıyla tavuklu karnabahar graten tarifi...
Fırında hazırlanan yemekler, hem pratik oluşları hem de daha hafif pişirme yöntemleri sayesinde mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Tavuklu karnabahar graten de bu tarifler arasında hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir alternatiftir. İşte enfes tadıyla tavuklu karnabahar graten tarifi...

TAVUKLU KARNABAHAR GRATEN TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

400 gram tavuk göğsü veya but eti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

TAVUKLU KARNABAHAR GRATEN YAPILIŞI

Karnabaharı küçük parçalara ayırıp hafif haşlayın.

Tavukları küp küp doğrayın ve tavada zeytinyağı ile soteleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın.

Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurun.

Sütü ekleyip sürekli karıştırarak koyulaştırın.

Fırın kabına karnabahar ve tavukları yerleştirin.

Üzerine beşamel sosu dökün.

En üste kaşar peyniri serpin.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tarifler #sağlıklı tarifler #fırın yemekleri

