18.05.2026 14:35:00
Haber Merkezi
Geleneksel lezzet arayanlara özel: Etli pazı sarması tarifi

Pazı yapraklarının incecik sarılıp etli iç harçla buluştuğu etli pazı sarması, hem besleyici hem de geleneksel lezzetleri sevenler için vazgeçilmez bir tencere yemeğidir. İşte enfes tadıyla etli pazı sarması tarifi...
Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan sarma, pazı yapraklarıyla birleştiğinde daha hafif ve besleyici bir hale gelir. Etli pazı sarması, içindeki pirinç ve kıyma karışımıyla hem doyurucu hem de oldukça aromatik bir lezzet sunar. İşte enfes tadıyla etli pazı sarması tarifi...

ETLİ PAZI SARMASI TARİFİ

Malzemeler

Sarma için:

1 demet pazı yaprağı

300 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su

Tuz

ETLİ PAZI SARMASI YAPILIŞI

Pazı yapraklarını yıkayıp sıcak suda 1–2 dakika haşlayın.

Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Pirinci ve salçayı ekleyip karıştırın.

Baharatları ilave edip iç harcı hazırlayın.

Pazı yapraklarının içine iç harçtan koyup ince ince sarın.

Tencereye dizin.

Üzerine salçalı sos ve sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte 35–40 dakika pişirin.

Dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

