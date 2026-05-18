18.05.2026 12:57:00
Haber Merkezi
Balkan mutfağının meşhur lezzeti: Tavče Gravče tarifi

Kuzey Makedonya mutfağının en sevilen yemeklerinden Tavče Gravče, bol soğanlı ve baharatlı sosuyla klasik kuru fasulyeye farklı bir yorum katıyor. İşte Balkan sofralarının vazgeçilmez lezzeti Tavče Gravče tarifi.
Balkan mutfağının geleneksel yemekleri arasında yer alan Tavče Gravče, özellikle Kuzey Makedonya’da oldukça popüler bir tarif olarak biliniyor. Toprak kapta pişirilmesiyle öne çıkan bu yemek, yoğun aroması ve yumuşacık fasulyesiyle dikkat çekiyor. Genellikle ana yemek ya da meze olarak servis edilen Tavče Gravče, sade malzemelerle hazırlansa da güçlü bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 2 adet büyük soğan
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Kuru fasulyeler bir gece önceden suda bekletilir. Ertesi gün süzülen fasulyeler haşlanarak yumuşatılır.

Ayrı bir tavada ince doğranmış soğanlar sıvı yağ ile kavrulur. Üzerine salça ve baharatlar eklenerek birkaç dakika daha pişirilir.

Haşlanan fasulyeler toprak kaba ya da fırın kabına alınır. Hazırlanan sos üzerine eklenir ve sıcak su ilave edilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir.

