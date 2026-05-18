Estetik ve lezzet bir arada: Çiçek ekmek tarifi

18.05.2026 17:11:00
Haber Merkezi
Hem sunumuyla dikkat çeken hem de yumuşacık dokusuyla beğeni toplayan çiçek ekmek, kahvaltı ve çay saatlerine estetik bir dokunuş katıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, paylaşmalık yapısıyla öne çıkıyor.
Son yıllarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan çiçek ekmek, klasik ekmek tariflerine görsel bir alternatif sunuyor. Hamurun çiçek formunda şekillendirilmesiyle hazırlanan bu ekmek, hem yumuşak yapısı hem de parçalanarak yenilebilmesi sayesinde özellikle kalabalık sofralarda tercih ediliyor.

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Üzeri için: 1 yumurta sarısı, susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ilık süt ve su bir kaba alınır, içine maya ve şeker eklenerek karıştırılır. Maya aktifleşmesi için 5-10 dakika bekletilir.

Ardından un, tuz ve sıvı yağ eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur bezelere ayrılır ve küçük parçalar halinde yuvarlanır. Bu parçalar çiçek formu verilecek şekilde tepsiye yerleştirilir.

Üzerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.

Akşam yemeğine hafif ve doyurucu dokunuş: Tavuklu karnabahar graten tarifi Tavuk ve karnabaharın fırında kaşar peyniriyle buluştuğu tavuklu karnabahar graten, hem hafif hem de doyurucu yapısıyla sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir ana yemektir. İşte enfes tadıyla tavuklu karnabahar graten tarifi...
Geleneksel lezzet arayanlara özel: Etli pazı sarması tarifi Pazı yapraklarının incecik sarılıp etli iç harçla buluştuğu etli pazı sarması, hem besleyici hem de geleneksel lezzetleri sevenler için vazgeçilmez bir tencere yemeğidir. İşte enfes tadıyla etli pazı sarması tarifi...
Balkan mutfağının meşhur lezzeti: Tavče Gravče tarifi Kuzey Makedonya mutfağının en sevilen yemeklerinden Tavče Gravče, bol soğanlı ve baharatlı sosuyla klasik kuru fasulyeye farklı bir yorum katıyor. İşte Balkan sofralarının vazgeçilmez lezzeti Tavče Gravče tarifi.