Estetik ve lezzet bir arada: Çiçek ekmek tarifi

Son yıllarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan çiçek ekmek, klasik ekmek tariflerine görsel bir alternatif sunuyor. Hamurun çiçek formunda şekillendirilmesiyle hazırlanan bu ekmek, hem yumuşak yapısı hem de parçalanarak yenilebilmesi sayesinde özellikle kalabalık sofralarda tercih ediliyor.

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için: 1 yumurta sarısı, susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ilık süt ve su bir kaba alınır, içine maya ve şeker eklenerek karıştırılır. Maya aktifleşmesi için 5-10 dakika bekletilir.

Ardından un, tuz ve sıvı yağ eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur bezelere ayrılır ve küçük parçalar halinde yuvarlanır. Bu parçalar çiçek formu verilecek şekilde tepsiye yerleştirilir.

Üzerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.