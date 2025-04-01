Akşam yemeğine mis gibi kokusuyla 35 dakikada hazırlanan lezzet: Patates oturtma tarifi

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:28

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:28

Patates oturtma, kıymalı harç ve patatesin muhteşem uyumuyla sofralarımıza lezzet katan geleneksel yemeklerden biridir. Hem pratik hem de besleyici olmasıyla aile yemeklerinde sıkça tercih edilir. Peki, akşam yemeğine mis gibi kokusuyla 35 dakikada hazırlanan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patates oturtma tarifi...

PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

PATATES OTURTMA YAPILIŞI

Patatesleri soyup halka şeklinde doğrayın ve hafif tuz serpip bekletin.

Soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğrayın, domatesleri rendeleyin.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.

Kıymayı ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Üzerine salçayı ekleyip karıştırın, ardından rendelenmiş domatesi ilave edin.

Fırın kabına patatesleri dizin, üzerine kıymalı harcın yarısını yayın.

Tekrar bir kat patates dizin ve üzerine kalan kıymalı harcı dökün.

Son kat olarak tekrar patatesleri ekleyin.

1 su bardağı sıcak su içinde 1 yemek kaşığı salçayı eritip yemeğin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan yemeği 5-10 dakika dinlendirin ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!