Bayram sofralarına çok yakışacak tarih kokan tat: Nokul tarifi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:38

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:38

Nokul, özellikle Anadolu mutfağında sıkça yapılan, iç harcıyla tatlı veya tuzlu olarak hazırlanan geleneksel bir hamur işidir. Özellikle bayramlarda, özel günlerde veya çay saatlerinde sıkça tüketilir. Kıyır kıyır dokusu ve içerisindeki lezzetli harcıyla damakları şenlendiren nokul, genellikle cevizli, üzümlü, haşhaşlı ya da peynirli olarak hazırlanır. Peki, bayram sofralarına çok yakışacak bu tarih kokan tat nasıl yapılır? İşte, enfes nokul tarifi...

NOKUL TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı süt (ılık)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 çay bardağı kuru üzüm (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı toz şeker (tatlı yapmak isterseniz)

Haşhaşlı yapmak isterseniz 1 çay bardağı ezilmiş haşhaş ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

NOKUL YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık sütü alın ve üzerine mayayı ekleyip karıştırın.

Yoğurt, sıvı yağ, yumurta, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp yaklaşık 30-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Eğer tatlı nokul yapacaksanız dövülmüş cevizi, kuru üzümü, tarçını ve şekeri karıştırın.

Tuzlu nokul için ezilmiş haşhaş ile sıvı yağı karıştırın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve 2 eşit parçaya ayırın.

Her bir parçayı merdane yardımıyla açın (çok ince olmayacak şekilde).

Üzerine hazırladığınız iç harcı eşit bir şekilde yayın.

Rulo şeklinde sarın ve bıçakla 2-3 cm genişliğinde dilimler kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Nokul, fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirildikten sonra çay veya kahve eşliğinde servis edilebilir.

Afiyet olsun!