Bayram kavuşmalarının lezzetini katlayan enfes tarif: Acıbadem kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 13:12

Güncelleme: 31.03.2025 - 13:12

Acıbadem kurabiyesi, Türk mutfağının en özel tatlılarından biridir. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak dokusuyla herkesin severek tükettiği bu kurabiye, badem ve yumurta akının muhteşem uyumuyla hazırlanır. Çay saatlerinde ya da kahvenin yanında keyifle tüketebileceğiniz acıbadem kurabiyesini evde yapmak da oldukça kolaydır. Peki, bayram kavuşmalarının lezzetini katlayan bu enfes tarif nasıl yapılır? İşte, leziz acıbadem kurabiyesi tarifi...

ACIBADEM KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı badem

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta akı

1 tatlı kaşığı limon suyu

2-3 damla acıbadem aroması (isteğe bağlı)

ACIBADEM KURABİYESİ YAPILIŞI

Öncelikle bademleri kaynar suya koyarak birkaç dakika bekletin.

Daha sonra kabuklarını soyup mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin.

Bir sos tenceresine toz şekeri, yumurta aklarını ve çekilmiş bademleri alın.

Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Şeker tamamen eriyip karışım macun kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Limon suyu ve acıbadem aromasını ekleyerek güzelce karıştırın.

Hazırladığınız harcı bir sıkma torbasına koyun ya da kaşık yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar şeklinde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Kurabiyeler hafif pembeleşip üzeri çatlamaya başladığında fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Acıbadem kurabiyelerini kahve veya çayın yanında servis edebilirsiniz.

Hava almayan bir kapta sakladığınızda uzun süre tazeliğini koruyacaktır.

Afiyet olsun!