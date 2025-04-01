Kahvaltıya 30 dakika hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Yufkasız tava böreği tarifi

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:33

Fırın kullanmadan, sadece tavada kısa sürede hazırlayabileceğiniz yufkasız tava böreği, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde harika bir seçenektir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu tarif, içinde yufka olmamasına rağmen kıvamı ve lezzetiyle klasik börekleri aratmayacak. Peki, kahvaltıya 30 dakika hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, şipşak hazırlayabileceğiniz yufkasız tava böreği tarifi...

YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patates

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir (isteğe bağlı lor peyniri)

2 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı çörek otu

Yarım yemek kaşığı tereyağı (tavanın tabanını yağlamak için)

YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Patates ve kuru soğanın kabuklarını soyup rendeleyin.

Derin bir kaba alıp üzerine yumurtaları kırın.

Rendelenmiş beyaz peynir (veya lor peyniri), un, kabartma tozu, su ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri güzelce karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağı ile tabanını güzelce yağlayın.

Hazırladığınız börek harcını tavaya dökün ve spatula yardımıyla düzeltin.

Üzerine çörek otu veya susam serpiştirin.

Çok kısık ateşte, tavanın kapağını kapatarak pişirmeye başlayın.

Yaklaşık 12-15 dakika sonra alt kısmı kızardığında, böreği bir tabak yardımıyla ters çevirin.

Tavayı tekrar hafifçe yağlayarak böreğin diğer yüzünü tavaya yerleştirin.

Alt kısmı da güzelce kızarana kadar yaklaşık 10-12 dakika daha pişirin.

Yufkasız tava böreğinizi sıcak servis ederek çay, domates, salatalık ve zeytin gibi kahvaltılıklarla sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!