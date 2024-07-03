Akşam yemeğine ne pişirsem diye düşünenleri rahatlatacak tarif... Enfes köfte tarifi!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:31

Akşam yemeği için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız, klasik Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti kadınbudu köfte tam size göre! Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, lezzetiyle sofralarınıza renk katacak. Misafirlerinizi ve sevdiklerinizi memnun edecek kadınbudu köfte tarifini adım adım öğrenerek, akşam yemeği hazırlıklarını keyifli bir hale getirebilirsiniz...

MALZEMELER

500 gram kıyma (yarısı pişirilmiş, yarısı çiğ)

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

2 adet yumurta (köfte harcı için)

1 su bardağı un (köfteleri bulamak için)

1 su bardağı galeta unu (köfteleri bulamak için)

2 adet yumurta (köfteleri bulamak için)

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, tuzlu suda haşlayın ve süzün. Soğuması için bir kenara alın.

250 gram kıymayı bir tavada, küçük doğranmış soğan ile birlikte sıvı yağda kavurun. Kıyma suyunu çekene kadar pişirin.

Kavrulmuş kıymayı bir kenara alarak soğutun.

Soğuyan kavrulmuş kıyma ile çiğ kıymayı geniş bir kaba alın.

Haşlanmış pirinci, ince doğranmış maydanozu, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin.

2 adet yumurtayı da ekleyerek tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, elinizle yuvarlayıp yassı köfteler yapın.

Köfteleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayın.

Kızgın sıvı yağda, köfteleri her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

Kadınbudu köfteleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis yapın.