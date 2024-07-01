Hafifliğiyle midenizi yormayacak enfes lezzet: Gelin pastası tarifi...

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:52

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:52

Sevdiklerimizle paylaştığımız özel anlarda, sofraların vazgeçilmezi olan gelin pastası, lezzeti ve zarafetiyle unutulmaz bir tat sunar. Klasik tariflere kendi dokunuşunu katmak isteyenler için hazırlanan bu gelin pastası tarifi, özel günlerin tadını evinize taşımanın en güzel yollarından biridir. Her diliminde mutluluk ve sevgi barındıran gelin pastası, hem göze hem damağa hitap ederek anılarınızı tatlandıracak. Peki, hafifliğiyle midenizi yormayacak bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte gelin pastası tarifi...

GELİN PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket krem şanti

Üzeri için:

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

50 gram fındık içi

GELİN PASTASI YAPILIŞI

Gelin pastasının kekini hazırlamak için; derin bir kaba yumurtaları kırın ve üstüne toz şekeri ilave edin.

Köpük kıvamına gelene dek, bir mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpın.

Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ilave edip, mikserle 3 dakika daha çırpın.

Hazırladığınız kek karışımını sadece dibini yağladığınız kare, ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.

Pişme sırasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkartın ve tamamen soğuması için bir kenara kaldırın.

Kek tamamen soğuduktan sonra üstüne sütü dökün ve sütün hepsini çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bir kenarda bekletin.

Muhallebisi için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.

Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin.

Kaynamaya başlayıp, boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın.

Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içersine toz krem şantiyi katın ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın.

Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekinizin üstüne muhallebiyi güzelce yayın ve üstünü streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün üstünü bolca Hindistan ceviziyle kaplayın.

Dilimleyin ve kırık fındıkla süsleyerek servis edin.

Gelin pastası hazır.

Afiyet olsun!