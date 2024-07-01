Edirne'nin sevilen lezzeti: Mamzana tarifi...

MAMZANA YAPILIŞI

Patlıcan ve kırmızı biberleri közleyip kabuklarını soyun.

Közlediğiniz patlıcan ve biberleri iri küpler halinde doğrayıp bir kaseye alın.

Sivri biberleri ve sarımsakları ince halkalar şeklinde kesin.

Domatesleri de rendeleyip kenarda bekletin.

Geniş bir tavada zeytinyağı ile birlikte yeşil biber ve sarımsakları tuz ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Karışıma rendelenmiş domatesleri ve sirkeyi de ekleyip 2-3 dakika daha birlikte kaynatın.

Sıcak domatesli karışımı közlenmiş sebzelerin üstüne döküp karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.

Bu esnada bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.

Mamzanayı servis tabağına alın, üstüne yoğurt sosu gezdirin, yoğurdun üstüne biraz daha zeytinyağı, az miktarda toz kırmızı biber ve son olarak kıyılmış maydanoz ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!