Edirne'nin sevilen lezzeti: Mamzana tarifi...
Edirne'nin özgün lezzetlerinden biri olan mamzana, közlenmiş patlıcan ve sebzelerin yoğurtla buluşmasıyla oluşan bir mezedir. Özellikle yaz aylarında tercih edilen bu hafif ve lezzetli meze favorileriniz arasına girmeye aday.
Bu enfes meze et veya tavuk yemeklerinin yanında harika bir tamamlayıcıdır. Ayrıca ciğer yemekleriyle de muhteşem bir uyum sağlar. misafirlerinize sunabileceğiniz enfes bir seçenektir. Peki, Edirne'nin sevilen lezzeti olan bu meze nasıl yapılır? İşte Mamzana tarifi...
MAMZANA TARİFİ
Malzemeler:
2 adet patlıcan
3 adet kırmızı kapya biber
3 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 adet domates
1 çay kaşığı tuz
6 yemek kaşığı zeytinyağı
5 yemek kaşığı elma sirkesi
Sosu için:
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
1 tutam tuz
Servis için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam toz kırmızı biber
1 tutam kıyılmış maydanoz
MAMZANA YAPILIŞI
Patlıcan ve kırmızı biberleri közleyip kabuklarını soyun.
Közlediğiniz patlıcan ve biberleri iri küpler halinde doğrayıp bir kaseye alın.
Sivri biberleri ve sarımsakları ince halkalar şeklinde kesin.
Domatesleri de rendeleyip kenarda bekletin.
Geniş bir tavada zeytinyağı ile birlikte yeşil biber ve sarımsakları tuz ekleyip 2-3 dakika kavurun.
Karışıma rendelenmiş domatesleri ve sirkeyi de ekleyip 2-3 dakika daha birlikte kaynatın.
Sıcak domatesli karışımı közlenmiş sebzelerin üstüne döküp karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.
Bu esnada bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.
Mamzanayı servis tabağına alın, üstüne yoğurt sosu gezdirin, yoğurdun üstüne biraz daha zeytinyağı, az miktarda toz kırmızı biber ve son olarak kıyılmış maydanoz ekleyip servis edin.
Afiyet olsun!
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