Kahvaltı için tok tutan nefis içecek: Kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...

Klasik kahvaltılara alternatif olarak lezzetli smoothielerle kolayca kendinize besleyici bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Peki, kahvaltı yerine tok tutan bu nefis içecek nasıl yapılır? İşte kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:00
Kahvaltı için tok tutan nefis içecek: Kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...
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Kahveli ve yulaflı smoothie tarifi ile, kıvamı mükemmel ve ferahlatıcı bir içecek hazırlayacaksınız. Bu lezzetli smoothie'yi hazırlamak yalnızca birkaç dakikanızı alacak ve damaklarınızda hoş bir tat bırakacak. Peki, kahvaltı yerine tok tutan bu nefis içecek nasıl yapılır? İşte kahveli ve yulaflı smoothie tarifi...

KAHVELİ VE YULAFLI SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

1 fincan espresso

1 çay bardağı süt

1/2 adet muz

3 tatlı kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

8 adet buz küpü

KAHVELİ VE YULAFLI SMOOTHIE YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blendera alın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene dek karıştırın.

Tok tutan nefis smoothie hazır.

Afiyet olsun!


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