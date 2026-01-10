Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Tavuklu tart tarifi

Tuzlu tart tarifleri, pratik hazırlanışı ve şık sunumuyla son yıllarda mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Protein açısından zengin tavuk eti, sebzeler ve kremsi sosla buluştuğunda ortaya çıkan tavuklu tart; davet sofralarından günlük akşam yemeklerine kadar her öğüne uyum sağlıyor. İşte adım adım, tam ölçülü tavuklu tart tarifi...

TAVUKLU TART TARİFİ

Malzemeler

Tart hamuru için:

2 su bardağı un

125 g soğuk tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 g haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet kapya biber (küçük doğranmış)

1 çay bardağı bezelye (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Sosu için:

1 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yumurta

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

TAVUKLU TART YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, tereyağını ekleyip kum kıvamına gelene kadar parmak uçlarınızla karıştırın.

Yumurta, tuz ve soğuk suyu ekleyerek hızlıca hamur yoğurun.

Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Tavuk, biber ve bezelyeyi ekleyip baharatlarla tatlandırın.

Dinlenen hamuru açın ve yağlanmış tart kalıbına yerleştirin.

Çatalla tabanını delin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Bir kapta krema, yumurta, kaşar peyniri ve muskatı çırpın.

Tart tabanına tavuklu harcı yayın, üzerine sosu dökün.

Tekrar fırına verin ve yaklaşık 30–35 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Ilık hale gelince dilimleyerek servis edin.

Tavuklu tartı yeşil salata veya yoğurtlu bir sos eşliğinde servis ederek dengeli ve doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!