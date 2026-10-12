Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi
Paylaş

Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

12.10.2026 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

Protein açısından zengin tavuk eti ve lif içeriğiyle öne çıkan kinoayı bir araya getiren kinoalı tavuk köftesi, hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor.

Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

Günlük öğünlerinde farklı ve besleyici tariflere yer vermek isteyenler için kinoalı tavuk köftesi iyi bir seçenek olabilir. Tavuk kıyması, haşlanmış kinoa ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu tarif, klasik köfte lezzetine farklı bir dokunuş katıyor. Soğan, sarımsak ve maydanozla zenginleştirilen köfteler, kısa sürede hazırlanarak sofralara taşınıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kinoalı tavuk köftesi tarifi ve yapılışı...

Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

KİNOALI TAVUK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa
  • 300 gram tavuk kıyması
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam kimyon
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

KİNOALI TAVUK KÖFTESİ YAPILIŞI

Kinoayı bir tencereye alın ve yaklaşık 20 dakika haşladıktan sonra suyunu süzerek soğumaya bırakın.

Tavuk etini rondodan geçirerek kıyma kıvamına getirin.

Soğanı ve sarımsağı tavuk kıymasına ilave ederek karışımı yeniden rondodan geçirin.

Haşlanmış kinoayı, yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu ve baharatları karışıma ekleyin. 

Tüm malzemeler bütünleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan parçalar alarak köfte şekli verin.

Tavaya sıvı yağı alın ve köfteleri önlü arkalı kızartın. 

Tavuk kıymasının tamamen piştiğinden emin olun.

Pişen kinoalı tavuk köftelerini sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #akşam yemeği önerisi #sağlıklı tarifler

İlgili Haberler

Fırından yeni çıkmış gibi: Evde ekşi mayalı ekmek yapımı
Fırından yeni çıkmış gibi: Evde ekşi mayalı ekmek yapımı Evde doğal ve lezzetli ekmek yapmak isteyenler, ekşi mayalı ekmek tarifini araştırıyor. Çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla öne çıkan ekşi mayalı ekmek, doğru malzemeler ve uygun mayalanma süresiyle hazırlanıyor. Peki, ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte adım adım ekşi mayalı ekmek tarifi ve püf noktaları.
Şerbetli tatlı sevenlere: Ev yapımı şekerpare tarifi
Şerbetli tatlı sevenlere: Ev yapımı şekerpare tarifi Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmez lezzetlerinden şekerpare, yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla sofraların gözdesi oluyor. Evde kolayca hazırlanan şekerpare tarifinin püf noktaları ve gerekli malzemeleri merak ediliyor. Peki, tam kıvamında şekerpare nasıl yapılır?
Kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı tarçınlı turta tarifi
Kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı tarçınlı turta tarifi Elma ve tarçının uyumuyla hazırlanan elmalı turta, kıyır kıyır hamuru ve lezzetli iç harcıyla çay saatlerine eşlik ediyor.