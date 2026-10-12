Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

Günlük öğünlerinde farklı ve besleyici tariflere yer vermek isteyenler için kinoalı tavuk köftesi iyi bir seçenek olabilir. Tavuk kıyması, haşlanmış kinoa ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu tarif, klasik köfte lezzetine farklı bir dokunuş katıyor. Soğan, sarımsak ve maydanozla zenginleştirilen köfteler, kısa sürede hazırlanarak sofralara taşınıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kinoalı tavuk köftesi tarifi ve yapılışı...
KİNOALI TAVUK KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı kinoa
- 300 gram tavuk kıyması
- 1 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 adet yumurta
- 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam kimyon
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
KİNOALI TAVUK KÖFTESİ YAPILIŞI
Kinoayı bir tencereye alın ve yaklaşık 20 dakika haşladıktan sonra suyunu süzerek soğumaya bırakın.
Tavuk etini rondodan geçirerek kıyma kıvamına getirin.
Soğanı ve sarımsağı tavuk kıymasına ilave ederek karışımı yeniden rondodan geçirin.
Haşlanmış kinoayı, yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu ve baharatları karışıma ekleyin.
Tüm malzemeler bütünleşene kadar yoğurun.
Hazırladığınız harçtan parçalar alarak köfte şekli verin.
Tavaya sıvı yağı alın ve köfteleri önlü arkalı kızartın.
Tavuk kıymasının tamamen piştiğinden emin olun.
Pişen kinoalı tavuk köftelerini sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!