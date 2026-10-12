Akşam yemeğine sağlıklı ve doyurucu bir alternatif: Kinoalı tavuk köftesi tarifi

Günlük öğünlerinde farklı ve besleyici tariflere yer vermek isteyenler için kinoalı tavuk köftesi iyi bir seçenek olabilir. Tavuk kıyması, haşlanmış kinoa ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu tarif, klasik köfte lezzetine farklı bir dokunuş katıyor. Soğan, sarımsak ve maydanozla zenginleştirilen köfteler, kısa sürede hazırlanarak sofralara taşınıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kinoalı tavuk köftesi tarifi ve yapılışı...