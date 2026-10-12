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Şerbetli tatlı sevenlere: Ev yapımı şekerpare tarifi

Şerbetli tatlı sevenlere: Ev yapımı şekerpare tarifi

12.10.2026 13:42:00
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Haber Merkezi
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Şerbetli tatlı sevenlere: Ev yapımı şekerpare tarifi

Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmez lezzetlerinden şekerpare, yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla sofraların gözdesi oluyor. Evde kolayca hazırlanan şekerpare tarifinin püf noktaları ve gerekli malzemeleri merak ediliyor. Peki, tam kıvamında şekerpare nasıl yapılır?

Evde şerbetli tatlı hazırlamak isteyenlerin favorileri arasında yer alan şekerpare, yumuşacık dokusu ve şerbetini çeken lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Peki, tam kıvamında şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, ağızda dağılan şekerpare tarifi ve yapımının püf noktaları.

ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

- 125 gram tereyağı veya margarin

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

- 1 paket vanilin

- 1 paket kabartma tozu

- 3-3,5 su bardağı un

- 1 çay bardağı irmik

Şerbeti için:

- 3 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

- Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

- Ayrılan yumurta sarısı

- Fındık veya badem

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

1. Önce şerbeti hazırlayın

Şeker ve suyu bir tencereye alarak karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte kaynatın. Birkaç damla limon suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Şekerpare hamurunu yoğurun

Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini, yumurtayı ve irmiği geniş bir kaba alın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

3. Şekerparelere şekil verin

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Hafifçe yassılaştırarak yağlanmış fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve ortalarına birer fındık veya badem yerleştirin.

4. Fırında pişirin

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında şekerparelerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırınların pişirme süreleri değişebileceği için tatlıların rengini kontrol edin.

5. Şerbetini dökün

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğumuş şerbeti yavaşça dökün. Tatlıların şerbeti çekmesi için tepsiyi dinlenmeye bırakın. Şekerpareleri servis etmeden önce en az 2-3 saat bekletmeniz önerilir.

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