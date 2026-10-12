Fırından yeni çıkmış gibi: Evde ekşi mayalı ekmek yapımı

Evde ekşi mayalı ekmek yapmak isteyenler, doğal mayalanma süreci ve lezzetli ekmek hazırlamanın püf noktalarını araştırıyor. Çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla öne çıkan ekşi mayalı ekmek, birkaç temel malzemeyle hazırlanabiliyor. Peki, ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte adım adım evde ekşi mayalı ekmek tarifi.

EKŞİ MAYALI EKMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Evde ekşi mayalı ekmek hazırlamak için un, su, aktif ekşi maya ve tuz yeterlidir. Ekmeğin iyi kabarması ve gözenekli bir doku kazanması için mayanın aktif olması önem taşır.

Malzemeler:

- 500 gram ekmeklik un

- 350 mililitre oda sıcaklığında su

- 100 gram aktif ekşi maya

- 10 gram tuz

EKŞİ MAYALI EKMEK NASIL YAPILIR?

Ekşi mayalı ekmek yapımında hamurun hazırlanması, mayalanması ve pişirilmesi aşamalarına dikkat etmek gerekir.

1. Un ve suyu karıştırın: Unu ve suyu geniş bir kapta birleştirerek karıştırın. Kabın üzerini kapatıp hamuru yaklaşık 30-60 dakika dinlendirin.

2. Ekşi maya ve tuzu ekleyin: Aktif ekşi mayayı ve tuzu hamura ilave edin. Malzemeler tamamen birleşene kadar yoğurun veya katlayarak karıştırın.

3. Hamuru mayalandırın: Hamuru oda sıcaklığında yaklaşık 4-6 saat bekletin. İlk 2 saat boyunca her 30 dakikada bir hamuru kenarlarından çekerek ortasına katlayın. Hamurun hacminin belirgin şekilde artmasını bekleyin.

4. Hamura şekil verin: Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgâha alın. Yuvarlak veya oval şekil vererek unlanmış bir mayalama sepetine ya da temiz bir kaba yerleştirin.

5. Son mayalama işlemini yapın: Hamuru buzdolabında 8-12 saat bekletin. Bu işlem ekmeğin aromasının gelişmesine yardımcı olur.

6. Ekmeği pişirin: Fırını kapaklı döküm tencereyle birlikte 240 dereceye ısıtın. Hamuru tencereye yerleştirin ve kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Ardından kapağı açın, sıcaklığı 220 dereceye düşürün ve 20-25 dakika daha pişirmeye devam edin.

Ekmeği fırından çıkardıktan sonra tel ızgara üzerinde en az 1 saat dinlendirin. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.