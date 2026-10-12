Kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı tarçınlı turta tarifi

Elma ve tarçının bir araya geldiği tatlı tarifleri, özellikle ev yapımı lezzetleri sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yumuşacık elmalı iç harcı, ağızda dağılan hamuru ve üzerine serpilen pudra şekeriyle tarçınlı elmalı turta, hem günlük çay saatlerinde hem de misafir sofralarında tercih edilebiliyor. Üstelik kolay bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, tatlı ihtiyacını ev yapımı bir lezzetle karşılamak isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarçınlı elmalı turta tarifi...
ELMALI TARÇINLI TURTA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı toz şeker
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un (gerektikçe ilave edilebilir)
Elmalı iç harcı için:
- 4 adet orta boy elma
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
ELMALI TARÇINLI TURTA YAPILIŞI
Elmaları yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin.
Rendelenmiş elmaları bir tavaya alın.
Üzerine toz şekeri ve tarçını ekleyerek elmalar suyunu çekene kadar pişirin.
Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını, yumurtayı ve toz şekeri bir kaba alın.
Malzemeleri iyice karıştırın.
Kabartma tozunu ekleyin ve unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan üzerini süslemek için bir parça ayırın.
Kalan hamuru hafifçe unlanmış tezgahta, kullanacağınız tart kalıbının veya orta boy fırın kabının büyüklüğüne uygun şekilde açın.
Fırın kabını hafifçe yağlayın ve açtığınız hamuru tabana yerleştirin.
Soğuyan elmalı iç harcını hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
Ayırdığınız hamuru açıp ince şeritler halinde kesin.
Şeritleri elmalı harcın üzerine çapraz şekilde yerleştirerek turtaya klasik görünümünü verin.
Önceden ısıtılmış 185 derece fırında, hamurun üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Fırından çıkan turtayı bir süre dinlendirin.
Turta soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
Afiyet olsun!
Dilimleyerek çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.