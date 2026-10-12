Kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı tarçınlı turta tarifi

Elma ve tarçının bir araya geldiği tatlı tarifleri, özellikle ev yapımı lezzetleri sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yumuşacık elmalı iç harcı, ağızda dağılan hamuru ve üzerine serpilen pudra şekeriyle tarçınlı elmalı turta, hem günlük çay saatlerinde hem de misafir sofralarında tercih edilebiliyor. Üstelik kolay bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, tatlı ihtiyacını ev yapımı bir lezzetle karşılamak isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarçınlı elmalı turta tarifi...