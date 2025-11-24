Akşam yemeğine sağlıklı ve hafif lezzet: Somon köfte tarifi

Günümüzde sağlıklı beslenme trendleri giderek yaygınlaşırken, balık severlerin en çok tercih ettiği tariflerden biri de somon köfte oluyor. Hem pratik hazırlanışı hem de besleyici yapısıyla öne çıkan somon köfte, özellikle akşam yemeklerinde farklı bir alternatif arayanların ilk tercihi hâline geliyor. Peki, akşam yemeğine sağlıklı ve hafif bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis somon köfte tarifi...

SOMON KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

500 g somon fileto

1 adet küçük soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu (veya yulaf unu)

2 diş sarımsak

1 küçük tutam maydanoz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel)

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

SOMON KÖFTE YAPILIŞI

Derisiz somon filetolarını küçük parçalara bölün ve rondodan geçirerek kıyma haline getirin.

İnce doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu (veya yulaf unu), limon suyu, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu somonun üzerine ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurun.

Elde ettiğiniz harçtan küçük köfteler şekillendirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve köfteleri dizin.

Üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında 20–25 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında çıkarabilirsiniz.

Somon köfteleri limon dilimleri, yoğurtlu sos veya zeytinyağlı salata eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!