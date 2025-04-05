Akşam yemeğine sağlıklı ve tok tutan enfes lezzet: Kabak enchilada tarifi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 16:59

Güncelleme: 05.04.2025 - 16:59

Klasik Meksika mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan enchilada, farklı sebzelerle hazırlandığında hem hafif hem de besleyici bir öğüne dönüşüyor. Kabak enchilada, et tüketmeyenler veya sebze ağırlıklı beslenenler için mükemmel bir alternatiftir. İç harcıyla doyurucu, sosuyla lezzetli bu tarif; akşam yemeklerinizi renklendirecek nefis bir öneri olabilir. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu tok tutan enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz kabak enchilada tarifi...

KABAK ENCHILADA TARİFİ

Malzemeler

İç harç:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

120 gram dana kıyma

1 adet küçük boy soğan (yemeklik doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı domates püresi

1 su bardağı su

2 adet kabak (soyacakla ince uzun dilimlenmiş)

Domates sosu:

1 su bardağı domates püresi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 su bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1/4 demet ince kıyılmış dereotu

KABAK ENCHILADA YAPILIŞI

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ardından doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.

Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin.

Son olarak domates püresi ve suyu ekleyerek karışımı 7-8 dakika orta ateşte pişirin.

Kabakları yıkayıp uçlarını kesin.

Sebze soyacağıyla uzunlamasına ince şeritler halinde dilimleyin.

Her rulo için 3 dilimi hafif üst üste gelecek şekilde yan yana dizin.

Hazırladığınız kıymalı harçtan bir miktar alıp kabak dilimlerinin ortasına koyun.

Ardından dikkatlice rulo haline getirin.

Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kabak rulolarını yağlı kağıt serili ya da hafif yağlanmış bir fırın kabına yan yana dizin.

Üzerine domates sosunu gezdirin ve rendelenmiş mozarella peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, peynirler eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkan enfes enchiladaların üzerine taze kıyılmış dereotu serpiştirerek sıcak servis edin.

Afiyet Olsun!