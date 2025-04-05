Hafta sonu kahvaltılarına 25 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Zeytinli kurabiye tarifi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:02

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:02

Kurabiye denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de, tuzlu kurabiyeler de kahvaltı ve çay sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle zeytinli kurabiye, hem pratik yapımı hem de lezzetiyle gönülleri fetheder. İçeriğindeki siyah zeytinler kurabiyeye hoş bir aroma katarken, kıyır kıyır dokusuyla ağızda dağılan enfes bir atıştırmalığa dönüşür. Peki, hafta sonu kahvaltılarına 25 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz zeytinli kurabiye tarifi...

ZEYTİNLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

Yarım su bardağı doğranmış siyah zeytin

1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı susam (üzeri için)

ZEYTİNLİ KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, yumurta beyazı, sirke ve tuzu alın.

Karışımı güzelce çırpın.

Üzerine kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamura doğranmış siyah zeytinleri ve çörek otunu ekleyerek nazikçe yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!