Anadolu'dan sofralara gelen lezzet: Sac tava tarifi
Anadolu mutfağının en lezzetli et yemeklerinden biri olan sac tava, bol sebzeli ve baharatlı yapısıyla damakta iz bırakır. Özellikle Konya ve çevresinde sıkça yapılan bu geleneksel tarif, sofranıza taş fırın tadında bir şölen sunar.
Anadolu’nun bereketli topraklarında doğan sac tava, kuşbaşı etin domates, biber ve baharatlarla buluştuğu nefis bir yemektir. Adını pişirildiği ince demir sac tavadaki tekniğinden alan bu yemek, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek hem yumuşaklık hem de yoğun aroma kazanır. Taze ekmekle buluştuğunda ise lezzet adeta zirveye ulaşır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, Konya usulü sac tava tarifi…
KONYA USULÜ SAC TAVA TARİFİ
MALZEMELER
- 500 gram kuşbaşı dana eti (tercihen kontrfile ya da but)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- İsteğe göre kekik ya da pul biber
- Yarım çay bardağı sıcak su
YAPILIŞI
- Eti kavurun: Sac tava ya da genişçe bir tavayı ocağa alın. Sıvı yağı ekledikten sonra yüksek ateşte kuşbaşı doğranmış etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin: Etler renk alınca, ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar karıştırarak pişirin.
- Sebzeleri katın: Ardından doğranmış yeşil biber ve kırmızı kapya biberi ilave edin. Sebzeler hafif yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
- Domates ve salçayla harmanlayın: Kabukları soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ve biber salçasını da ekleyin. Baharatları serpin, tuzunu ayarlayın.
- Kısa bir pişirme: Tüm malzeme karıştıktan sonra sıcak suyu ekleyin. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
- Servis: Sıcak olarak servis edin. Yanına tandır ekmeği, lavaş veya sade pilavla sunabilirsiniz.
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