Anadolu'dan sofralara gelen lezzet: Sac tava tarifi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:30

Anadolu’nun bereketli topraklarında doğan sac tava, kuşbaşı etin domates, biber ve baharatlarla buluştuğu nefis bir yemektir. Adını pişirildiği ince demir sac tavadaki tekniğinden alan bu yemek, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek hem yumuşaklık hem de yoğun aroma kazanır. Taze ekmekle buluştuğunda ise lezzet adeta zirveye ulaşır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, Konya usulü sac tava tarifi…

KONYA USULÜ SAC TAVA TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti (tercihen kontrfile ya da but)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

İsteğe göre kekik ya da pul biber

Yarım çay bardağı sıcak su

YAPILIŞI