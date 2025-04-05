Aniden gelen misafire 20 dakikada hazırlayabileceğiniz şık atıştırmalık: Mantar kurabiye tarifi
Mantar kurabiye, lezzetli ve şık bir atıştırmalık arayanlar için harika bir tercihtir. Peki, aniden gelen misafire 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes mantar kurabiye tarifi...
Mantar kurabiye, sevimli şekilleri ve tatlarıyla çay saatlerine ya da özel günlere şıklık katacak harika bir atıştırmalıktır. Pratik mantar kurabiyesi tarifi, hem hazırlık aşamasının kolay olması hem de hızlı pişmesiyle mutfakta vakit kaybetmek istemeyenler için mükemmel bir tercihtir. Peki, aniden gelen misafire 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes mantar kurabiye tarifi...
MANTAR KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 adet yumurta
1/2 su bardağı mısır nişastası
1/2 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Üzeri için:
1 yemek kaşığı kakao
MANTAR KURABİYE YAPILIŞI
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı geniş bir kaba alın.
Karışımı iyice çırpın.
Karışıma mısır nişastasını, vanilini, kabartma tozunu ve elenmiş unu ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırarak yoğurun.
Elinize yapışmayacak kıvamda hafif sert bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinizde yuvarlayarak top şekli verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yuvarladığınız hamurları dizin.
Ufak bir şişe kapağını önce kakaoya batırın.
Ardından kurabiyelerin üzerine bastırarak mantar şeklini verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler hafif altın rengi aldığında fırından çıkarın.
Pratik mantar kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servise hazırdır.
Sıcak çayın yanında keyifle tüketebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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