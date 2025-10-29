Akşam yemekleri için pratik ve lezzetli: Kavurmalı bulgur pilavı tarifi

Anadolu’nun hemen her köşesinde farklı biçimlerde pişirilen kavurmalı bulgur pilavı, özellikle bayramlardan kalan et kavurmalarının değerlendirilmesiyle sofralara taşınır. Sade malzemeleriyle yapılmasına rağmen ortaya çıkan lezzet, köy mutfaklarının samimiyetini hatırlatır. Bu tarifte, lokum gibi et parçalarıyla tane tane dökülen nefis bir bulgur pilavı yapıyoruz.

KAVURMALI BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık bulgur

500 gram dana kavurma (tercihen kuşbaşı)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

3 su bardağı sıcak et suyu veya normal su

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı: