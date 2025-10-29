Akşam yemekleri için pratik ve lezzetli: Kavurmalı bulgur pilavı tarifi

Anadolu’nun hemen her köşesinde farklı biçimlerde pişirilen kavurmalı bulgur pilavı, özellikle bayramlardan kalan et kavurmalarının değerlendirilmesiyle sofralara taşınır. Sade malzemeleriyle yapılmasına rağmen ortaya çıkan lezzet, köy mutfaklarının samimiyetini hatırlatır. Bu tarifte, lokum gibi et parçalarıyla tane tane dökülen nefis bir bulgur pilavı yapıyoruz.
KAVURMALI BULGUR PİLAVI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 500 gram dana kavurma (tercihen kuşbaşı)
- 1 adet orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)
- 3 su bardağı sıcak et suyu veya normal su
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Soğanları kavurun: Tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Etleri ekleyin: Kavurmayı tencereye alın. Soğanla birlikte 2-3 dakika karıştırarak ısıtın.
- Salçayı katın (isteğe bağlı): Dilerseniz bir tatlı kaşığı domates veya biber salçası ekleyip karıştırın.
- Bulguru ekleyin: Bulguru tencereye alıp 2-3 dakika kadar kavurun. Bu aşama pilavın tane tane olmasını sağlar.
- Suyunu ekleyin: Sıcak et suyunu (ya da normal suyu) ve tuzu ekleyin. Kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Demlendirin: Piştikten sonra ocağı kapatın, kapağını açmadan 10 dakika kadar dinlendirin.
- Servis edin: Tane tane dökülen bulgur pilavını sıcak servis edin. Yanına yoğurt, ayran veya turşu çok yakışır.