Akşam yemeklerinin pratik lezzeti: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk tarifi

Tavuk, kolay pişmesi ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi. Bu tarifte, tavuk göğüsleri mantar, krema ve baharatlarla buluşuyor; fırında pişerek yumuşacık bir kıvama kavuşuyor. Ekmek banmalık sosuyla sofraya sıcak sıcak geliyor.

FIRINDA KREMALI MANTARLI TAVUK

Malzemeler

500 g tavuk göğsü (dilimlenmiş)

200 g mantar (doğranmış)

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, kekik

Kaşar peyniri (rendelenmiş, isteğe bağlı)

Yapılışı