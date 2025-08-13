Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeklerinin pratik lezzeti: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk tarifi

Akşam yemeklerinin pratik lezzeti: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk tarifi

13.08.2025 21:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeklerinin pratik lezzeti: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk tarifi

Yoğun geçen bir günün ardından hem pratik hem de doyurucu bir akşam yemeği arıyorsanız, fırında kremalı mantarlı tavuk tam size göre. 30 dakikada sofrada olan bu tarif, hem misafir sofralarına hem de günlük menülere yakışıyor.

Tavuk, kolay pişmesi ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi. Bu tarifte, tavuk göğüsleri mantar, krema ve baharatlarla buluşuyor; fırında pişerek yumuşacık bir kıvama kavuşuyor. Ekmek banmalık sosuyla sofraya sıcak sıcak geliyor.

FIRINDA KREMALI MANTARLI TAVUK

Malzemeler

  • 500 g tavuk göğsü (dilimlenmiş)
  • 200 g mantar (doğranmış)
  • 1 su bardağı krema
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz, karabiber, kekik
  • Kaşar peyniri (rendelenmiş, isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Tavukları tuz, karabiber ve kekikle ovun.
  2. Tereyağını tavada eritip tavukları hafifçe mühürleyin.
  3. Aynı tavada mantarları ve sarımsağı soteleyin.
  4. Kremayı ekleyip 2-3 dakika karıştırarak pişirin.
  5. Tavukları fırın kabına alın, üzerine mantarlı kremalı sosu dökün.
  6. Arzu ederseniz kaşar peyniri serpip 180°C fırında 15 dakika pişirin.
İlgili Konular: #fırın #Yemek Tarifi #tarif