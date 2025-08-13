Akşam yemeklerinin pratik lezzeti: Fırında Kremalı Mantarlı Tavuk tarifi

Tavuk, kolay pişmesi ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi. Bu tarifte, tavuk göğüsleri mantar, krema ve baharatlarla buluşuyor; fırında pişerek yumuşacık bir kıvama kavuşuyor. Ekmek banmalık sosuyla sofraya sıcak sıcak geliyor.
FIRINDA KREMALI MANTARLI TAVUK
Malzemeler
- 500 g tavuk göğsü (dilimlenmiş)
- 200 g mantar (doğranmış)
- 1 su bardağı krema
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz, karabiber, kekik
- Kaşar peyniri (rendelenmiş, isteğe bağlı)
Yapılışı
- Tavukları tuz, karabiber ve kekikle ovun.
- Tereyağını tavada eritip tavukları hafifçe mühürleyin.
- Aynı tavada mantarları ve sarımsağı soteleyin.
- Kremayı ekleyip 2-3 dakika karıştırarak pişirin.
- Tavukları fırın kabına alın, üzerine mantarlı kremalı sosu dökün.
- Arzu ederseniz kaşar peyniri serpip 180°C fırında 15 dakika pişirin.