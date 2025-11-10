Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alinazik tarifi: MasterChef Alinazik nasıl yapılır?

Alinazik tarifi: MasterChef Alinazik nasıl yapılır?

10.11.2025 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alinazik tarifi: MasterChef Alinazik nasıl yapılır?

Enfes Alinazik lezzetini evde lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte Alinazik tarifi...

Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden Alinazik Kebabı tarifi... Köz tadı, yoğurdun ferahlığı ve tereyağlı kıymanın lezzetiyle tam bir şölen haline gelen enfes Alinazik tarifi!

Image

MALZEMELER

Patlıcanlı Taban İçin:

4 adet büyük patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı normal yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Üzeri İçin:

300 gr kıyma

1 adet soğan (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis İçin:

Közlenmiş biber ve domates

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları ocağın üzerinde, fırında ya da airfryer’da közleyin.

Kabuklarını soyup bıçakla güzelce ezerek püre haline getirin.

Süzme yoğurt + normal yoğurt + sarımsak + tuzu bir kapta çırpın.

İçine közlenmiş patlıcan püresini ekleyip karıştırın.

Servis tabağına yayın.

Tavaya tereyağını ve zeytinyağını alın.

Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve toz biber ekleyip karıştırın.

Yoğurtlu patlıcan tabanının üzerine sıcak kıymayı yayın.

İsteğe göre üzerine hafifçe kızdırılmış biberli tereyağı gezdirebilirsiniz.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #MasterChef #alinazik