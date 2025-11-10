Alinazik tarifi: MasterChef Alinazik nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden Alinazik Kebabı tarifi... Köz tadı, yoğurdun ferahlığı ve tereyağlı kıymanın lezzetiyle tam bir şölen haline gelen enfes Alinazik tarifi!
MALZEMELER
Patlıcanlı Taban İçin:
4 adet büyük patlıcan
1 su bardağı süzme yoğurt
1 çay bardağı normal yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz
Üzeri İçin:
300 gr kıyma
1 adet soğan (küçük doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
Servis İçin:
Közlenmiş biber ve domates
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları ocağın üzerinde, fırında ya da airfryer’da közleyin.
Kabuklarını soyup bıçakla güzelce ezerek püre haline getirin.
Süzme yoğurt + normal yoğurt + sarımsak + tuzu bir kapta çırpın.
İçine közlenmiş patlıcan püresini ekleyip karıştırın.
Servis tabağına yayın.
Tavaya tereyağını ve zeytinyağını alın.
Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
Tuz, karabiber ve toz biber ekleyip karıştırın.
Yoğurtlu patlıcan tabanının üzerine sıcak kıymayı yayın.
İsteğe göre üzerine hafifçe kızdırılmış biberli tereyağı gezdirebilirsiniz.