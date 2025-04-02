Kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz efsane lezzet: Dereotlu poğaça tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:07

Dereotlu poğaça, mis gibi kokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İçerdiği dereotu sayesinde hem ferahlatıcı bir aroma sunar hem de sağlıklı bir seçenek olur. Sabah kahvaltılarında, misafir ikramlarında ya da gün içinde atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu poğaçalar, pratik yapımıyla da mutfakta büyük kolaylık sağlar. Peki, kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz dereotlu poğaça tarifi...

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzeri için)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı sirke (daha gevrek olması için)

1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

Beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

Çörek otu veya susam

DEREOTLU POĞAÇA YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek güzelce karıştırın.

Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

İnce kıyılmış dereotunu hamura ekleyerek iyice yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elinizle açarak ortasına peynir koyup kapatın.

Hafifçe yuvarlayarak şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine poğaçaları dizin.

Üzerlerine yumurta sarısını sürün ve çörek otu veya susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcacık poğaçaları biraz dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!