Alman mutfağın en sevilen tatlısı: Tam ölçüsüyle leziz Berliner tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:33

Tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri olan Berliner, Alman mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Hafif, yumuşak ve içi dolu bu lezzetli tatlı, genellikle kahvaltılarda ya da çay saatlerinde tercih edilir. Geleneksel olarak reçel ya da çikolata ile doldurulur ve üzerine pudra şekeri serpilir. Evde kolayca yapılabilen Berliner tarifi, hem şık hem de lezzetli bir tatlı alternatifi arayanlar için mükemmel bir seçenek sunar. Peki, Alman mutfağın en sevilen tatlısı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz Berliner tarifi...

BERLINER TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

Sıvı yağ (kızartma için)

İç harcı için reçel (dilediğiniz çeşit, örneğin, vişne ya da frambuaz)

Üzeri için:

pudra şekeri

BERLINER YAPILIŞI

İlk olarak bir kaba ılık sütü dökün ve üzerine kuru mayayı ekleyin.

Maya biraz kabardığında, şeker, sıvı yağ, yumurtalar, vanilin ve tuzu ekleyin.

Ardından yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun ve ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hamuru yoğurduktan sonra, üzerini bir örtüyle kapatıp 1 saat kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakın.

Hamur, iki katına çıkacak şekilde kabarmalıdır.Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak top şekli verin.

Hamurların üzerine biraz un serpip, şişmesini sağlamak için 15 dakika kadar bekletin.

Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Yağ yeterince ısındığında, hamurları dikkatlice yağın içine bırakın.

Hamurlar altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar kızartın.

Her iki tarafının da güzelce kızarmasına özen gösterin.

Kızaran hamurları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Hamurlar soğuduktan sonra bir şırınga veya ince uçlu bir kesme aparatını kullanarak iç harcı olan reçeli hamurun içine doldurun.

İstediğiniz kadar reçel ekleyebilirsiniz.

Berliner'lerinizi servis tabağına dizin ve üzerine bolca pudra şekeri serpiştirin.

Berliner'lerinizin üzerine biraz çikolata sosu veya krem şanti ekleyerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Ayrıca sıcak çikolata ya da bir fincan kahve ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!