Saray mutfağının sabah kahvaltıları favorisi: Yumurta-yı Hümayun Tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:16

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:16

Osmanlı saray mutfağında kahvaltılar, sadece doyurucu değil, aynı zamanda ihtişamlı yemeklerle süslenirdi. Yumurta-yı Hümayun, Osmanlı padişahlarının sofralarında yer alan, protein bakımından zengin, bol tereyağlı ve baharatlı bir yumurta yemeğidir.

YUMURTA-YI HÜMAYUN TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

50 gram tereyağı

100 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri (rendelenmiş)

4-5 dilim pastırma

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı, yumurtayı daha yumuşak yapmak için)

Yapılışı