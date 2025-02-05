Saray mutfağının sabah kahvaltıları favorisi: Yumurta-yı Hümayun Tarifi
Osmanlı saray mutfağının en özel kahvaltılıklarından biri olan Yumurta-yı Hümayun, hem besleyici hem de lezzetli bir yemektir. Tereyağında pişirilen baharatlı yumurta, peynir ve pastırma ile zenginleştirilerek tam bir Osmanlı kahvaltı şölenine dönüşüyor. İşte sofralarınıza saray havası katacak bu eşsiz tarif!
Osmanlı saray mutfağında kahvaltılar, sadece doyurucu değil, aynı zamanda ihtişamlı yemeklerle süslenirdi. Yumurta-yı Hümayun, Osmanlı padişahlarının sofralarında yer alan, protein bakımından zengin, bol tereyağlı ve baharatlı bir yumurta yemeğidir.
YUMURTA-YI HÜMAYUN TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 50 gram tereyağı
- 100 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 4-5 dilim pastırma
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı, yumurtayı daha yumuşak yapmak için)
Yapılışı
- Tavaya tereyağını ekleyin ve kısık ateşte eritin.
- Toz kırmızı biber, karabiber ve kimyonu tereyağına ekleyerek birkaç saniye kavurun.
- Baharatlı tereyağına pastırmaları ekleyin ve hafifçe kızartın.
- Yumurtaları tavaya kırın ve sarılarını dağıtmadan pişirin.
- Krema eklemek istiyorsanız, yumurtaların üzerine gezdirin.
- Yumurtalar hafifçe pişmeye başladığında üzerine rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri serpiştirin.
- Tavanın kapağını kapatıp peynirin erimesini bekleyin.
- Yumurtalar tam kıvamında piştikten sonra ocaktan alın.
- Yanında sıcak pide veya ekmekle birlikte servis edin.
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