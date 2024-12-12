Alman mutfağının enfes tatlısı: Schneeballen tarifi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:49

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:49

Almanya denilince akla pretzel, sosis ve bira gelse de, mutfağında tatlı sevenleri mutlu edecek çok özel lezzetler de barındırıyor. Bunlardan biri, Rothenburg ob der Tauber kasabasıyla özdeşleşmiş, lezzeti ve görünümüyle dikkat çeken Schneeballen (Kar Topları). Hamurunun çıtırlığı ve pudra şekeriyle buluşması, bu tatlıyı bir kez deneyenlerin asla unutamayacağı bir lezzete dönüştürüyor.

SCHNEBALLEN TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 adet büyük yumurta

1/2 su bardağı krema (sıvı krema)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı vanilin

Kızartmak için sıvı yağ (ayçiçek yağı önerilir)

Üzeri için pudra şekeri (isteğe göre çikolata sosu, tarçın veya kakao da kullanılabilir)

Yapılış