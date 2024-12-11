Beyaz perdeden mutfağa: Issız Adam’ın havuçlu kek tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:22

Evde sıcacık bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka deneyin. İşte, mutfağınızı sıcacık kokularla dolduracak ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz enfes havuçlu kek tarifi!

Malzemeler

3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz (isteğe bağlı, ufalanmış)

Hazırlanışı

Yumurta ve Şeker: Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Karışım açık sarı bir renk almalı.

Sıvı Malzemeler: Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kuru Malzemeler: Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın. Bu kuru karışımı yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Havuç ve Ceviz: Rendelenmiş havuçları ve cevizleri karışıma ekleyin, spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Fırına Hazırlık: Karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak piştiğini kontrol edin.

Servis: Kekiniz soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Üzerine pudra şekeri serpebilir veya krema ile süsleyebilirsiniz.