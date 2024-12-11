Beyaz perdeden mutfağa: Issız Adam’ın havuçlu kek tarifi
Mutfağı romantizmin durağına çevirmek ister misiniz? Issız Adam filmiyle özdeşleşen havuçlu kek, hem tatlı bir nostalji hem de sofralarınıza neşe katacak bir lezzet. Bu tarifle, aşk kadar tatlı bir kek yapmaya hazır olun
Evde sıcacık bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka deneyin. İşte, mutfağınızı sıcacık kokularla dolduracak ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz enfes havuçlu kek tarifi!
Malzemeler
- 3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı ceviz (isteğe bağlı, ufalanmış)
Hazırlanışı
Yumurta ve Şeker: Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Karışım açık sarı bir renk almalı.
Sıvı Malzemeler: Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kuru Malzemeler: Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın. Bu kuru karışımı yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Havuç ve Ceviz: Rendelenmiş havuçları ve cevizleri karışıma ekleyin, spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.
Fırına Hazırlık: Karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak piştiğini kontrol edin.
Servis: Kekiniz soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Üzerine pudra şekeri serpebilir veya krema ile süsleyebilirsiniz.
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