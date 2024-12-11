Acının ve lezzetin kanat çırpışı: Buffalo wings tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:41

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:41

Buffalo wings, hem acı sevenlerin hem de çıtır tavuk severlerin favorisi! Bu Amerikan klasiği, özellikle maç günlerinin ve arkadaş buluşmalarının vazgeçilmez lezzeti. İster bir dip sos eşliğinde tüketin ister yanında kızarmış patatesle, Buffalo wings her haliyle damak çatlatır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir Buffalo wings tarifi...

Malzemeler

1 kg tavuk kanadı

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı acı sos (Tabasco veya Frank’s tercih edilebilir)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlık

Tavukların Hazırlığı: Tavuk kanatlarını iyice yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Un, tuz, sarımsak tozu, karabiber ve kırmızı toz biberi bir kapta karıştırın. Kanatları bu karışıma bulayın ve fazla unu silkeleyin.

Kızartma: Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyup ısıtın. Kanatları yağda altın rengi alana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kızartın. Ardından fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın.

Sosun Hazırlığı: Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine acı sos, sirke ve balı ekleyerek karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika pişirin.

Kanatları Sosla Buluşturma: Kızarmış kanatları geniş bir kaseye alın. Üzerine hazırladığınız sosu döküp kanatların iyice sosa bulanmasını sağlayın.

Servis: Yanına mavi peynirli dip sos veya ranch sos hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kereviz sapı ve havuç dilimleriyle birlikte sunarak klasik bir Buffalo wings tabağı oluşturabilirsiniz.