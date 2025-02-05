Alman simidi Pretzel tarifi
Pretzel, Almanya’nın en sevilen atıştırmalıklarından biri olup, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla dikkat çeker. Geleneksel olarak karbonatlı suda haşlanarak pişirilen bu simit, farklı tuzlu ve tatlı çeşitleriyle sunulabilir.
Pretzel, Almanya’nın meşhur simidi olarak bilinen, dışı çıtır içi yumuşak bir hamur işidir. Özellikle Oktoberfest gibi festivallerde sıkça tüketilir ve tuzlu, susamlı ya da tarçınlı gibi farklı çeşitleri bulunur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel Alman Pretzel tarifi!
Malzemeler
- 500 gram un
- 1 paket kuru maya (veya 20 gram yaş maya)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 250 ml ılık su
- 50 gram tereyağı (eritilmiş)
Üzeri için:
- 1 litre su
- 2 yemek kaşığı karbonat
- 1 yumurta sarısı
- Kalın taneli tuz
Yapılışı
Hamurun Hazırlanması: Geniş bir kaba un, maya, tuz ve şekeri ekleyin. Ilık su ve eritilmiş tereyağını ilave edip yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Mayalanma Süreci: Hamurun üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Şekil Verme: Mayalanan hamurdan parçalar koparıp uzun şeritler haline getirin ve pretzel şeklini verin.
Kaynar Su Banyosu: 1 litre kaynar suya karbonatı ekleyin. Şekil verdiğiniz hamurları bu suya batırıp 30 saniye bekletin, ardından süzerek yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Fırına Vermeden Önce: Üzerine yumurta sarısı sürün ve kalın taneli tuz serpiştirin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
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