Altın sarısı çıtır çıtır sigara böreği tarifi

Az malzemeyle, kısa sürede nefis bir lezzet hazırlayın! İşte çıtır çıtır sigara böreğinin püf noktaları...

Altın sarısı çıtır çıtır sigara böreği tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:03

Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının ve ani misafirlerin vazgeçilmezi: Sigara böreği! Az malzeme ile kısa sürede hazırlanan bu tarifte, dışı altın rengi ve çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ve lezzet dolu börekler yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 250 gram beyaz peynir (isteğe göre lor veya kaşar da kullanılabilir)
  • Birkaç dal maydanoz
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Maydanozu ince ince kıyın ve peynirle karıştırın.

Yufkaları üçgen şekilde kesin. Her üçgenden bir sigara böreği elde edilecek.

Üçgenlerin geniş kısmına peynirli harçtan koyun ve kenarlarını içe kıvırarak sigara gibi sarın.

Uçlarını hafif ıslatıp yapıştırın ki kızarırken açılmasın.

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin ve sıcak servis edin.


Etiketler: #Sigara böreği #Börek

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