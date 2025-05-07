Altın sarısı çıtır çıtır sigara böreği tarifi
Az malzemeyle, kısa sürede nefis bir lezzet hazırlayın! İşte çıtır çıtır sigara böreğinin püf noktaları...
Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının ve ani misafirlerin vazgeçilmezi: Sigara böreği! Az malzeme ile kısa sürede hazırlanan bu tarifte, dışı altın rengi ve çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ve lezzet dolu börekler yapabilirsiniz.
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 250 gram beyaz peynir (isteğe göre lor veya kaşar da kullanılabilir)
- Birkaç dal maydanoz
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Maydanozu ince ince kıyın ve peynirle karıştırın.
Yufkaları üçgen şekilde kesin. Her üçgenden bir sigara böreği elde edilecek.
Üçgenlerin geniş kısmına peynirli harçtan koyun ve kenarlarını içe kıvırarak sigara gibi sarın.
Uçlarını hafif ıslatıp yapıştırın ki kızarırken açılmasın.
Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın rengini alana kadar kızartın.
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin ve sıcak servis edin.
Etiketler: #Sigara böreği #Börek
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’