Doğu Avrupa mutfağının en sevilen lezzeti: Vareniki tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:06

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:06

Vareniki, özellikle Ukrayna, Rusya ve Polonya mutfağında sıkça yapılan, mantıya benzeyen ama iç harcı ve sunum şekliyle farklılık gösteren geleneksel bir yemektir. Genellikle patates, lor peyniri, lahana, vişne gibi malzemelerle doldurulan Vareniki, haşlanarak pişirilir ve tereyağıyla servis edilir. Hem tuzlu hem de tatlı olarak hazırlanabilmesi, bu yemeği çok yönlü bir tarif haline getirir. Peki, Doğu Avrupa mutfağının çok sevilen bu leziz yemeği nasıl yapılır? İşte, nefis vareniki tarifi...

VARENİKİ TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 su bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için (patatesli):

3 adet haşlanmış patates

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış, kavrulmuş)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

2-3 yemek kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı: kızarmış soğan veya ekşi krema

VARENİKİ YAPILIŞI

Derin bir kapta un, yumurta, tuz ve suyu birleştirip yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filmle sarıp 20-30 dakika dinlendirin.

Haşlanmış patatesleri ezin, içine kavrulmuş soğanı, tuz ve karabiberi ekleyerek püre kıvamına getirin.

Soğumaya bırakın.Hamuru unlanmış zeminde merdane ile açın.

Bir çay bardağı veya yuvarlak kalıpla daireler kesin.

Her bir dairenin ortasına iç harçtan yerleştirin ve yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını parmakla bastırarak iyice kapatın.

Geniş bir tencerede suyu kaynatın, içine tuz ekleyin.

Varenikileri kaynar suya atın, yüzeye çıkana kadar yaklaşık 5-7 dakika haşlayın.

Haşlanan Varenikileri süzerek alın. Üzerine eritilmiş tereyağı dökün.

İsteğe göre kızarmış soğan ya da ekşi krema ile servis yapın.

Afiyet olsun!