Altının ucuz uyarlaması: Altın bilezik tatlısı
Altın Bilezik Tatlısı, kıtır kadayıfın yumuşacık muhallebi ile buluştuğu, şerbetli ve cevizli bir lezzet şölenidir. Kolay hazırlanışı ve göz alıcı sunumuyla sofralarınıza neşe katacak bu tatlıyı denemeye ne dersiniz?
31 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında sergilenen altın bilezik tatlısı tarifi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Basit yapısı ve lezzetli görüntüsüyle dikkat çeken bu tatlı, evde kolayca hazırlanabilir.
ALTIN BİLEZİK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram tereyağı
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 2 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı irmik
- Yarım su bardağı kavrulmuş fındık
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 4 damla limon suyu
Üzeri İçin:
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılış
- Şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyip karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten sonra limon suyunu da ekleyin ve karıştırarak 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin.
- Şerbet kaynar haldeyken ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Tatlı hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını bir kabın içine alın, pudra şekerini ekleyerek mikserle çırpın.
- Tereyağının üzerine yumurtaları ekleyip çırpma işlemine devam edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın, irmiği ve kavrulmuş fındığı da ekleyip karıştırın.
- Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Üzerine yumurta sarısını sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tatlıları soğuk şerbetin içerisine alın ve tamamen soğuması için üzerlerini kapatın.
- Şerbetini çeken tatlıları servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerini süsleyin.
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