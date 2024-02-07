Altının ucuz uyarlaması: Altın bilezik tatlısı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:30

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:30

31 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında sergilenen altın bilezik tatlısı tarifi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Basit yapısı ve lezzetli görüntüsüyle dikkat çeken bu tatlı, evde kolayca hazırlanabilir.

ALTIN BİLEZİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 adet yumurta

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı kavrulmuş fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

4 damla limon suyu

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

Yapılış