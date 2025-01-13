Amerikan mutfağının vazgeçilmezi: Orijinal coleslaw salatası tarifi

Amerikan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Coleslaw salatası, hem pratik hem de hafif bir alternatif sunar. Özellikle barbekü yemekleri ve kızartmaların yanında mükemmel bir eşlikçi olan bu lezzet, kıtır sebzeleri ve kremsi sosuyla sofralarınıza renk katacak. İşte orijinal Coleslaw salatası tarifi!

Amerikan mutfağının vazgeçilmezi: Orijinal coleslaw salatası tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:43

Orijinal Coleslaw salatası, hem kolay hazırlanan hem de sofralarda fark yaratan bir lezzettir. İşte, Coleslaw salatası tarifi

Malzemeler

Salata İçin:

  • 1 küçük boy beyaz lahana (ince doğranmış)
  • 2 adet havuç (rendelenmiş)
  • 1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Sos İçin:

  • 1 su bardağı mayonez
  • 2 yemek kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Sebzelerin Hazırlığı:

Lahanayı ince ince dilimleyin, havuçları rendenin ince tarafıyla rendeleyin ve kırmızı soğanı jülyen şeklinde doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir karıştırma kabına alın.

Sosun Hazırlığı:

Bir kasede mayonez, sirke, şeker, hardal, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

Salatanın Karıştırılması:

Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Salatanın sosla tamamen kaplanmasına dikkat edin.

Dinlendirme:

Salatayı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Böylece sebzeler sosu çeker ve lezzeti artar.

Servis:

Soğuk olarak servis yapın. Coleslaw, barbekü etler, tavuk yemekleri ve sandviçlerle harika bir uyum sağlar.


Etiketler: #coleslaw salatası

İlgili Haberler

Hem pratik hem de leziz bir kış tatlısı: Kabak sütlüsü tarifi

Hem pratik hem de leziz bir kış tatlısı: Kabak sütlüsü tarifi
Pekmez ve balın mükemmel uyumu: Herle tatlısı tarifi

Pekmez ve balın mükemmel uyumu: Herle tatlısı tarifi
Enfes kış keki tarifi: Armutlu kek nasıl yapılır?

Enfes kış keki tarifi: Armutlu kek nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler