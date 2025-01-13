Amerikan mutfağının vazgeçilmezi: Orijinal coleslaw salatası tarifi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:43

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:43

Orijinal Coleslaw salatası, hem kolay hazırlanan hem de sofralarda fark yaratan bir lezzettir. İşte, Coleslaw salatası tarifi

Malzemeler

Salata İçin:

1 küçük boy beyaz lahana (ince doğranmış)

2 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Sos İçin:

1 su bardağı mayonez

2 yemek kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Sebzelerin Hazırlığı:

Lahanayı ince ince dilimleyin, havuçları rendenin ince tarafıyla rendeleyin ve kırmızı soğanı jülyen şeklinde doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir karıştırma kabına alın.

Sosun Hazırlığı:

Bir kasede mayonez, sirke, şeker, hardal, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

Salatanın Karıştırılması:

Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Salatanın sosla tamamen kaplanmasına dikkat edin.

Dinlendirme:

Salatayı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Böylece sebzeler sosu çeker ve lezzeti artar.

Servis:

Soğuk olarak servis yapın. Coleslaw, barbekü etler, tavuk yemekleri ve sandviçlerle harika bir uyum sağlar.