Hem pratik hem de leziz bir kış tatlısı: Kabak sütlüsü tarifi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 20:22

Güncelleme: 12.01.2025 - 20:22

Kabak sütlüsü, hem hafifliği hem de lezzetiyle sofraların gözdesi olan bir tatlıdır. Balkabağının eşsiz aroması, sütle birleşerek yumuşak bir tatlı deneyimi sunar. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlı, şeker oranı dengelendiğinde sağlıklı bir seçenek olarak da tercih edilebilir.Peki, hem pratik hem de leziz bir kış tatlısı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kabak sütlüsü tarifi...

KABAK SÜTLÜSÜ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram bal kabağı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

KABAK SÜTLÜSÜ YAPILIŞI

Kabak sütlüsü için ilk olarak kabakları küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine toz şeker ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayan kabakları blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Muhallebi için tereyağı ve vanilin hariç tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve kaynayana kadar sürekli karıştırın.

Kaynadığında içine kabak püresini, tereyağını ve vanilini ekleyip hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımı kuplara paylaştırın ve buzdolabında birkaç saat soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kabak sütlüsü servise hazır.

Afiyet olsun!