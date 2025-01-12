Pekmez ve balın mükemmel uyumu: Herle tatlısı tarifi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:28

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:28

Herle tatlısı, Türk mutfağının geleneksel ve pratik lezzetlerinden biridir. Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen bu tatlı, hafif yapısıyla özellikle sütlü tatlı sevenler için ideal bir seçenektir. Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan bu lezzet, misafir sofralarında veya akşam yemeklerinden sonra harika bir tatlı alternatifi olarak tercih edilebilir. Peki, pekmez ve balın mükemmel uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis herle tatlısı tarifi...

HERLE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı un

1/2 çay bardağı irmik

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı bal

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı pekmez

40 gram kaymak

HERLE TATLISI YAPILIŞI

Herle tatlısı için öncelikle unu, kokusu çıkana kadar kısık ateşte sürekli karıştırılarak kavurun.

Ardından irmiği ekleyin ve birkaç dakika daha kavurma işlemine devam edin.

Bir kapta süt, pekmez ve bal iyice karıştırın.

Hazırlanan bu karışımı, azar azar un ve irmik karışımına eklerken bir yandan sürekli karıştırın.

Karışıma tereyağını da ilave ederek orta ateşte hızlı hızlı karıştırılarak kıvam almasını sağlayın.

Tatlıyı, kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bekletin.

Soğuduktan sonra dilerseniz üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!