Ana yemekleriniz için farklı bir alternatif: Levengi tarifi

Mutfak literatüründe Azerbaycan'ın güney bölgesinin gastronomi mirası kabul edilen Ləvəngi, adını Talış dilinde "içi doldurulmuş" anlamına gelen "lüveng" kelimesinden alır. Fısıncan sosunda olduğu gibi, bu tarifte de ceviz ve asidik meyve dengesinin muazzam evliliği başroldedir. Geleneksel olarak tandırda pişirilen bu yemek, modern mutfaklarda bütün tavuk veya taze nehir/deniz balıkları (özellikle kütüm veya sazan) kullanılarak fırında hazırlanır.

LEVENGİ TARİFİ

Malzemeler

Gövde Tabanı İçin:

1 adet bütün tavuk (yaklaşık 1.5 kg) veya 1 adet bütün büyük boy pullu balık (kütüm, sazan veya çipura)

1 yemek kaşığı alça (erik) turşusu pastası veya narşarap (tavuğun dışını marine etmek için)

Tuz, karabiber

İmza Levengi Harcı İçin:

2 su bardağı ceviz içi (mutfak robotunda incecik çekilmiş)

3 adet orta boy kırmızı veya kuru soğan (tamamen pürüzsüz olana kadar robottan çekilmiş)

3-4 yemek kaşığı alça (erik) turşusu pastası (Azerbaycan usulü ekşi erik ezmesi/lavâşâsı)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı