Anadolu'dan gelenksel bir tarif: Şepit tarifi

Afyon dendiğinde akla genellikle kaymak ve sucuk gelir, fakat bu bölgenin esas cevheri, taşra mutfağında gizlidir. “Şepit” olarak da bilinen haşhaşlı börek, Anadolu kadınının el emeğiyle yoğurduğu geçmişin izlerini taşır. Yoğrulan hamurun incecik açılıp haşhaş yağıyla buluştuğu bu tarif, özellikle köylerde hâlâ sac üzerinde pişirilir. Artık şehir mutfaklarında da yeniden keşfedilen bu börek, doyurucu bir öğle yemeği arayanlar için nostaljik ve besleyici bir alternatif.

ŞEPİT TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su (gerektikçe artırılabilir)

İç harcı için:

1 su bardağı ezilmiş haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı