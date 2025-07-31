Anadolu'dan gelenksel bir tarif: Şepit tarifi

Afyon dendiğinde akla genellikle kaymak ve sucuk gelir, fakat bu bölgenin esas cevheri, taşra mutfağında gizlidir. “Şepit” olarak da bilinen haşhaşlı börek, Anadolu kadınının el emeğiyle yoğurduğu geçmişin izlerini taşır. Yoğrulan hamurun incecik açılıp haşhaş yağıyla buluştuğu bu tarif, özellikle köylerde hâlâ sac üzerinde pişirilir. Artık şehir mutfaklarında da yeniden keşfedilen bu börek, doyurucu bir öğle yemeği arayanlar için nostaljik ve besleyici bir alternatif.
ŞEPİT TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı ılık su (gerektikçe artırılabilir)
İç harcı için:
- 1 su bardağı ezilmiş haşhaş
- 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Un, tuz ve su ile yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
- Bu sırada haşhaş ezmesini sıvı yağ ile karıştırarak sürülebilir bir kıvama getirin. İsteğe bağlı olarak az miktarda toz şeker ekleyebilirsiniz.
- Hamuru 8-10 bezeye ayırın. Her bezeyi oklavayla tabak büyüklüğünde açın.
- Açtığınız hamurların üzerine haşhaşlı karışımdan sürün. 3-4 hamuru üst üste koyup rulo yapın.
- Rulo haline getirdiğiniz hamuru spiral şeklinde sarın (gül böreği gibi).
- Bu şekilde hazırladığınız börekleri tekrar hafifçe açın (merdane yardımıyla bastırın).
- Tavada veya fırında alt-üst olacak şekilde pişirin. Tava kullanıyorsanız çok az yağ ile her iki tarafını kızartabilirsiniz.