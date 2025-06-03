Anadolu mutfağından hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet: Perde pilavı tarifi

Geleneksel Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan perde pilavı, hem görsel sunumuyla hem de zengin içeriğiyle sofraların yıldızı olmaya aday bir yemektir. Özellikle özel günlerde, misafir sofralarında veya davetlerde tercih edilen bu yemek; et, pirinç, kuru yemişler ve baharatların uyumlu birleşimiyle damakta unutulmaz bir tat bırakır. Peki, Anadolu mutfağından hem göze hem damağa hitap eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes perde pilavı tarifi...





PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tutam tuz

İç harcı için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2,5 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay bardağı kuş üzümü

300 gram didiklenmiş tavuk eti (haşlanmış)

Kalıbı yağlamak için:

Tereyağı

Çiğ badem (süsleme için)

PERDE PİLAVI YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın.

Ortasını havuz gibi açarak yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Yavaş yavaş yoğurarak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp dinlenmeye bırakın.

Tereyağını ve sıvı yağı bir tencerede ısıtın.

Küp doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine dolmalık fıstıkları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Ardından yıkanmış pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kuş üzümü, haşlanmış nohut ve baharatları ilave edin.

Tavuk suyunu ekleyip kısık ateşte pilav gibi pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra didiklenmiş tavuk etini karıştırın ve ılınmaya bırakın.

Dinlenen hamuru hafif unlanmış zeminde ince bir şekilde açın.

Yağladığınız ve bademlerle süslediğiniz kek kalıbının içine hamuru serin, kenarları dışarı taşsın.

Ilınan iç harcı hamurun içine boşaltın ve üst kısmını dışarı sarkan hamurla kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika, hamur altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan pilavı 10 dakika dinlendirin.

Ardından servis tabağına ters çevirerek dikkatlice çıkarın.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!