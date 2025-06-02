Bayrama tatlı bir başlangıç: Damak çatlatan şöbiyet tarifi

Bayrama sayılı günler kala mutfaklarda tatlı telaşı başladı. Şerbetli tatlıların vazgeçilmez olduğu bu özel günlerde, alternatif arayanlar için enfes bir tarif. İçindeki kaymakla zenginleşen, çıtır katlarıyla damak çatlatan bu şöbiyet tarifi, bayram sofralarını şenlendirecek...

MALZEMELER

(1 tepsi için – yaklaşık 20-24 adet)

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ılık su (kontrollü eklenecek)

Açmak için:

Nişasta (buğday nişastası tercihen)

İç harcı için:

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Aralarına ve üstüne:

150 gram tereyağı (eritilmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Dövülmüş Antep fıstığı (isteğe göre)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

TARİF

Tüm hamur malzemelerini karıştırarak yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp en az 30 dakika dinlendirin.

Küçük bir tencerede süt, irmik ve şekeri karıştırarak pişirin. Göz göz olunca altını kapatın, vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Hamuru 10-12 eşit bezeye ayırın. Bezeleri nişasta ile servis tabağı büyüklüğünde açın. 5-6 kat üst üste dizip tekrar büyükçe açarak ince bir yufka haline getirin. Katları 2 grup halinde yapabilirsiniz.

Açtığınız yufkaları kare kare kesin. Ortasına irmikli harçtan ve dilerseniz fıstık koyun. Üçgen şeklinde kapatın.

Şöbiyetleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine eritilmiş tereyağı-sıvı yağ karışımını bolca gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana dek yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Şerbeti önceden hazırlayıp soğutun. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde buluşturun.

PÜF NOKTALARI

Dinlenmiş hamur daha kolay açılır, nişasta ile açıldığında yufkalar incecik olur.

Şerbeti sıcak dökmemek önemli; aksi halde tatlı yumuşayıp hamurlaşabilir.

İrmikli iç harç kıvam aldıktan sonra mutlaka soğutulmalı, aksi halde yufkaları ıslatır.

Tatlı tamamen soğuyunca üzerine dövülmüş fıstık serpilerek servis edilebilir.